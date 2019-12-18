Губернатор Югры встретилась с участниками форума «Социальный конструктор Югры 3.0»

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила форум «Социальный конструктор Югры 3.0», а также приняла участие в панельном обсуждении «Тренды развития социального сектора экономики». Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Гостями и участниками форума стали представители общественности, органов власти, СМИ, социальные предприниматели и др.

«По оценкам, которые вы сами даете этим встречам, этой работе, получается так, что социальные инновации именно здесь становятся реальными, именно здесь они подстраиваются под тот формат, который дает возможность их масштабирования. Еще один эффект, что именно здесь, на полях нашего «Конструктора» формируется команда лидеров в этой сфере, в этой области, что крайне приятно», — заявила глава региона.

Как отмечают организаторы, целью мероприятия является создание благоприятных условий ведения и развития социальных проектов, реализуемых социальными предприятиями и СОНКО путем использования инновационных инструментов поддержки и выстраивания эффективной системы межсекторного сотрудничества.

В 2016 году встреча проходила в формате окружной межсекторальной коммуникационной площадки, объединяющей бизнес, некоммерческий сектор, представителей органов власти и СМИ. Тогда в нем приняли участие свыше 150 человек со всего региона. В 2017 году «Конструктор» расширил границы до крупного межрегионального уровня – к нему присоединились десять субъектов Российской Федерации.

Отметим, что в этом году форум проходит в двух форматах: дистанционном и очном.

В завершении встречи губернатор пожелала всем участникам мероприятия дальнейших успехов в реализации их идей.

«Я очень рассчитываю, что, встретившись, поработав здесь, вы друг другу поможете, еще больше напитаете себя ценным, необходимым для реализации собственных проектов, самореализации. И мое пожелание – быть максимально открытыми для восприятия того, что могут делать другие», — подытожила Наталья Комарова.