​15 лет исполнилось программе «Две пенсии для бюджетников»

В декабре 2004 года был принят Закон ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

Этот закон был принят для повышения благосостояния югорчан после выхода на пенсию и до сих пор является уникальным в России. Только в Ханты-Мансийском автономном округе региональный бюджет перечисляет средства на пенсионные счета работников бюджетной сферы. Взносы из бюджета Югры равны взносам участника программы, а Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет инвестиционный доход.

«Закон ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» еще одно подтверждение социальной ориентированности бюджета Югры, - отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. - Окружные власти целенаправленно выделяют средства на повышение благосостояния людей, которые отдали нашему округу, пусть это звучит пафосно, лучшие годы жизни. За 15 лет из бюджета Югры на софинансирование дополнительной пенсии югорчан выделено 1,8 млрд рублей. И я горжусь тем, что именно в нашем регионе есть такая пенсионная программа, позволяющая учителям и воспитателям, врачам и медсестрам, библиотекарям и тренерам, всем работникам окружных бюджетных учреждений увеличить свою будущую пенсию при поддержке окружного бюджета.

Важный нюанс этого закона – бюджет софинансирует пенсии только тем, кто сам пополняет свой счет, сам заботится о своем будущем. Мы все очень часто, мечтая о высоких пенсиях, приводим в пример пенсионеров из развитых стран, которые могут путешествовать. Но многие, приводя такие примеры, забывают, что эти пенсионеры сами пополняли свой пенсионный счет буквально с первого рабочего дня. И только при наличии самостоятельных взносов гражданина средства на пенсионный счет переводит работодатель.

Сегодня мы видим, что и на федеральном уровне разрабатывают такие пенсионные программы, которые стимулируют граждан делать пенсионные взносы самостоятельно. Югра в этом смысле опередила другие регионы как минимум на 15 лет».

За 15 лет участниками программы стали 47 098 человек. 4 395 из них уже получают дополнительную окружную пенсию.

Подробности программы «Две пенсии для бюджетников» - двепенсии.рф