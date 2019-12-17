​Райффайзенбанк запустил услугу страхования от задержки рейса

Райффайзенбанк начал предоставлять услугу страхования от задержки рейса. Техническое решение для продукта создала компания OvalGlobal, а страховщиком выступает СК Абсолют Страхование. Продукт позволяет получать моментальное возмещение за каждый час задержки рейса в режиме реального времени.

«Наш продукт покрывает 92% всех регулярных рейсов, поэтому будет полезен как бизнес-путешественникам, так и туристам. Оформить его можно за 2 часа до вылета, а оплата доступна картой любого российского банка. В случае задержки или отмены рейса страховое возмещение выплачивается моментально прямо в аэропорту», — отметил Роман Карандин, руководитель управления развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Приобрести страховку можно онлайн на сайте Райффайзенбанка. При задержке рейса от 2-х до 6-ти часов, страховые выплаты составят 3 000 рублей за каждый час ожидания. Если рейс задержат более чем на 6 часов или отменят, то выплата составит 15 000 рублей.

«Для клиента процесс будет максимально простым: после оформления продукта в случае задержки или отмены рейса он получит смс-сообщение от OVAL, перейдет по защищенной ссылке, введет необходимые данные и сразу получит выплату от СК Абсолют страхование», — добавил CEOOvalGlobalИлья Косолапов.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Райффайзенбанка.