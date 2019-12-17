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​Райффайзенбанк выступил организатором синдицированного кредита для УГМК на 200 млн евро

Райффайзенбанк выступил в качестве уполномоченного ведущего организатора, координатора и агента по документации синдицированного кредита для Уральской горно-металлургическая компании (УГМК), крупнейшего производителя меди, цинка и драгоценных металлов в России.

Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года. Сумма сделки составила 200 млн евро с опцией увеличения до 300 млн евро. Кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования. Полученные средства УГМК планирует направить на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.

«УГМК — наш многолетний партнер, мы сотрудничаем с компанией по широкому кругу финансовых продуктов. В прошлом году мы выступили организаторами дебютной сделки УГМК в английском праве, структурированной в виде предэкспортного финансирования. Мы рады, что и в этот раз Райффайзенбанк помог компании в организации дебютного для нее синдицированного кредита по российскому праву. Поддержка клиентов на пути к достижению целей — наш главный приоритет. Текущая сделка позволит компании в удобном для нее формате оптимизировать структуру кредитного портфеля и обеспечивать выполнение текущих операционных задач на стабильно высоком уровне, как и раньше. Райффайзенбанк выступает активным участником разработки и внедрения стандартной формы синдицированного кредитного договора по российскому праву. Мы обладаем уникальным опытом и всей необходимой инфраструктурой для комплексной реализации подобных проектов. Внедрение стандартизированной документации по российскому праву должно позитивно повлиять на рынок синдицированного кредитования, так как позволит компаниям в более удобной форме привлекать финансирование», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Помимо Райффайзенбанка, кредиторами выступили: АО «Банк Интеза», АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd, ООО «Чайна Констракшн Банк» и ПАО «Совкомбанк». Функции кредитного управляющего выполняет Райффайзенбанк. Заемщиком по кредиту выступила ОАО «УГМК». Юридическое сопровождение сделки для кредиторов провел московский офис Clifford Chance.

«Заключение данной сделки является знаковым событием не только для нашей компании, но и для российского долгового рынка в целом. Нам приятно отметить, что мы вместе с партнерами успешно организовали сделку синдицированного кредитования с иностранными банками и банком развития по российскому праву. Мы высоко ценим проявленный к участию в данной сделке интерес со стороны иностранных банков. Хотелось бы выразить признательность как нашим постоянным партнерам — Райффайзенбанку и ПАО „РОСБАНК“, так и нашим новым партнерам. Важно отметить, что значительная часть спроса на участие в синдикате была сформирована со стороны китайских банков. Отдельно хотелось бы отметить профессионализм команды Райффайзенбанка как организатора», — прокомментировал генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 136, комментариев: 0


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