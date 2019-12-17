16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,5326   EUR  69,6801  

​ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке

С 16 декабря ВТБ первым из лидеров рынка начал работу в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. В первый день банк подписал уже три кредитных договора и принял по программе более 300 заявок.

Ставка по новой программе составляет всего 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил: «Работу по программе удалось запустить в срок, она получилась по-настоящему комфортной и выгодной для граждан, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Всего в течение пяти лет банки планируют выдать по ней около 150 тысяч кредитов на 450 млрд рублей. Мы уверены, что совместные усилия банков и застройщиков обеспечат такой высокий спрос. Уже после Восточного экономического форума в этом году ряд крупных компаний объявили о своих планах по строительству нового комфортного жилья в регионах ДФО».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:37, просмотров: 180, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями

​Нефть, вертолеты и деньги на развитие территорий – как Сургутский район сотрудничает с недропользователями
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:17
100 0
В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое
В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 08:53
393 1
​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом
В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?
Андрей Дейнега, сургутянин, организатор митинга против закона о домашнем насилии 16 декабря в 18:24
1079 16
​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС 16 декабря в 13:34
2232 1
​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда
Альберт Леонов, сургутянин 16 декабря в 11:28
840 2
​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично
Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота в районе перинатального центра
Глеб Кукуричкин, эколог 16 декабря в 11:02
735 0
​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»

​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»
Уральский политолог – о грядущем «трансфере», попытках заткнуть интернет-крикунов и бессмысленности репрессий
Редакция СИА-ПРЕСС 14 декабря в 12:17
3405 21
Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»
Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»
Юрий Нуреев 13 декабря в 18:25
3326 1
​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры
Дмитрий Щеглов 13 декабря в 14:50
13124 1
​Требую справедливости!

​Требую справедливости!
Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. За что же тогда уволили генералов, полковников, майоров и сержантов?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 декабря в 10:06
3268 6
Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом
Для этого нужен открытый диалог с властью на понятном языке и цифровизация всех сервисов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 13 декабря в 09:04
3130 11
Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 13 декабря в 00:26
3488 17
10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте
Кому нужен университетский кампус
Илья Низовских 12 декабря в 20:30
3270 5
Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 12 декабря в 16:26
756 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута 12 декабря в 12:00
1382 12
Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла
Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами
Елена Агапитова 12 декабря в 11:39
540 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика