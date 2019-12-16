«Они мотаются со мной по всему району»: Андрей Трубецкой вручил награды лучшим журналистам

На этих выходных в атриуме «Тюменьэнерго» подвели итоги конкурса «Журналист года Сургутского района — Твой выбор». Всего на него было подано 250 работ в девяти номинациях.

Заявленные материалы оценивали федеральные эксперты, представители правительства ХМАО-Югры и местных вузов, а также крупные организации, многие из которых вручали собственные призы тем участникам, чьи статьи понравились им больше всего.

Особую благодарность журналистам выразил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Со сцены он отметил, что именно представители СМИ сопровождают его во всех поездках и отлично знают о проблемах и победах муниципалитета.

«Они мотаются со мной по всему району, не боятся ни расстояний, ни морозов, ни напряженного графика. Кутаются в шарфы, греют дыханием руки с диктофонами и камерами, едят на ходу, во время марш-бросков в поселения вповалку дремлют в машине. Они всегда рядом, знают все наши проблемы и достижения, ведут своего рода летопись Сургутского района. Да, мы работаем с лучшими, наградить их за труд – приятная и почетная миссия».

Публикуем список победителей в номинациях:

«Политика»: Илюза Хафизова, «Сургутская трибуна», и Лилия Жаткина, ГТРК «Югория». Спецпризы: Галина Батищева, «Сургутская трибуна» и коллектив ТРК «Сургутинтерновости».

«Инвестиции и экономика»: Елена Мокеева, МК-Югра, Данил Прилуцкий, «СургутИнформТВ». Спецприз: Светлана Славкина, ГТРК «Югория».

«Строительство и жилищная политика»: Маргарита Стройнова, «Сургутская трибуна», Максим Щербаков, «СургутинформТВ». Спецприз: Эльвира Юлдашева, «Вестник».

«Энергетика, ЖКХ, экология»: Полина Петренко, «Федерал-Пресс», Антон Севастьянов, «СургутинформТВ». Спецприз также получил Антон Севастьянов.

«Общество»: Анастасия Орлова, «Вестник», Юлия Шадевская, «СургутинформТВ». Спецприз: редакция газеты «Вестник».

«Портфолио»: Алексей Андронов, «Вестник», спецприз: Анастасия Якупова, «СИА-ПРЕСС».

«Лучшая операторская работа»: Павел Студенников, ТК «Югра-Трэвел». Спецприз: Дмитрий Луцко, «СургутинформТВ».

«Общественное признание»: Светлана Шпагина, «Федоровское телевидение». Спецприз: Светлана Юн, «СургутинформТВ».

Гран-при главы Сургутского района: Максим Щербаков, «СургутинформТВ».