В Югре в ДТП с участием трех машин погибли четыре человека

Накануне в Ханты-Мансийском районе, на 37 км автодороги «Иртыш» произошла авария с участием трех машин. Водитель автомобиля «Ваз 2112» и его пассажиры в результате ДТП скончались на месте происшествия. Об этом сообщает УМВД Югры.

«15 декабря в 20:50, произошло столкновение трех транспортных средств: «Ниссан Sunny», «Лада Калина», «ВАЗ 2112». В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ 2112», мужчины 1988, 1963 и 1972 годов рождения, от полученных травм скончались. Водитель автомобиля «Ниссан SUNNY» получил телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие выходные на территории Югры произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли, 28 –получили ранения. Так, в Нефтеюганском районе водитель снегохода насмерть разбился о «КамАЗ».