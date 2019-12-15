В Югре мужчина на протяжении трех дней расплачивался украденной банковской картой

В Югорске мужчина в течении трех дней совершал покупки, оплачивая их украденной банковской картой. Об этом сообщает УМВД Югры.

Накануне в дежурную часть полиции обратилась женщина с сообщением о краже денежных средств с утерянной карты.

Сотрудниками правоохранительных органов был установлен подозреваемый мужчина 1979 года рождения.

«В ходе следствия выяснилось, что на автомобильной стоянке около здания МФЦ мужчина обнаружил банковскую карту с персональными данными владельца. Убедившись, что посторонних рядом нет, подозреваемый забрал карту и направился в ближайший магазин, чтобы проверить наличие денежных средств. Оплатив выбранный товар в магазине, мужчина решил и далее совершать покупки с данной карты пока на ней не закончатся денежные средства или ее не заблокируют. Таким образом он потратил 15 тысяч рублей», — сообщают в УМВД Югры.

В ведомстве также отметили, что свою вину югорчанин признает полностью и в содеянном раскаивается. По факту кражи, против мужчины возбуждено уголовное дело.