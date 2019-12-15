В Тюмени в результате пожара в наркологическом диспансере погиб человек

В Тюмени в наркологическом центре по адресу улица Новая,2, в результате пожара погиб человек. Информация об этом появилась на сайте МЧС Тюменской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна второго этажа был виден дым. Для проведения работ по тушению пожара было создано семь звеньев газодымозащитной службы, которыми было спасено 13 и эвакуировано 116 человек. В результате пожара один человек погиб, а семь были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Сейчас следователи и криминалисты регионального СК России выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

«Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы», — подчеркнули в следственном управлении СК РФ по Тюменской области