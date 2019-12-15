В Югре мошенники сорвали мужчине поездку в Турцию

Накануне житель города Лянтор обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестные похитители его деньги. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«В ходе разбирательства сотрудники правоохранительных органов установили, что заявитель в социальной сети «Вконтакте» решил приобрести туристическую путевку в Турцию по привлекательной цене. Списавшись с продавцом, он перевел ему деньги в размере порядка 15 тысяч рублей. После перевода денежных средств продавец на связь больше не выходил», — заявили в ведомстве.

Отметим, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания лиц, совершивших преступление.