​В Югре водитель покинул место ДТП, а после выкинул из окна пистолет, спасаясь от преследования полиции

В Уране накануне произошло ДТП, виновник которого уехал, так как был пьян. Наряд группы задержания вневедомственной охраны быстро нашел беглеца и начал преследование.

Водитель, увидев сотрудников полиции, резко нажал на педаль газа и начал уезжать, выкинув во время движения из окна полиэтиленовый пакет. В нем стражи правопорядка нашли незарегистрированный газовый пистолет, а в машине обнаружили учебную гранату и бейсбольную биту.

Задержанными оказались жители Тюмени. Их ждет административное наказание.