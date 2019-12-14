​Югорчанка получила по почте три пакета с песком вместо новогоднего платья

Жительница Белоярского района Югры получила по почте три пакета с песком вместо новогоднего платья.

54-летняя женщина нашла в «Одноклассниках» красивое платье на новогодний корпоратив в магазине «Стильная одежда», перешла по ссылке и заполнила анкету со своими личными данными. С ней связался менеджер, оформивший заказ на 4570 рублей

Как сообщают полицейские, через неделю на мобильный телефон югорчанки поступило смс-сообщение: «Заберите на почте Ваш заказ. Внутри Вас ждет подарок!».

В почтовом отделении жительница Белоярского района оплатила доставку и товар, но когда вскрыла посылку, там оказался песок и вещи, не соответствующие заказу.