После проверок аварийный жилищный фонд в Югре увеличился на 12 тысяч квадратных метров

После проведенного правительством Югры мониторинга аварийного жилищного фонда, он увеличился на 12 тысяч квадратных метров.

«Аварийный жилищный фонд увеличился с 419 до 431 тысячи квадратных метров. Увеличение составляет около 12 тысяч квадратных метров. Это Березовский, Нефтеюганский, Октябрьский, Советский, Ханты-Мансийский районы, Когалым, Мегион, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск», — цитирует директора департамента строительства Югры Алексея Ракитского пресс-служба региона.

Увеличение произошло после устранения технических погрешностей, неточностей и неполноты в представленных ранее сведениях о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.