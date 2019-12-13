Депутаты всех уровней, актив партии ЛДПР отметили 30-летний юбилей в Кремлевском дворце

ЛДПР празднует в эти дни свой 30-летний юбилей. Торжественные мероприятия проходят по всей России. В Москве историческое событие отметили 12 декабря в главном концертном зале страны — Кремлёвском дворце. Собравшихся поздравил Председатель партии Владимир Жириновский.

Старейшая политическая партия России — ЛДПР, объединившая всех неравнодушных к судьбе своей Отчизны соотечественников, отметила свой 30-летний политический юбилей в Кремлёвском дворце.

От Ханты-Мансийского регионального отделения в Москву отправилась большая делегация – депутаты городов и районов, окружной думы, координаторы местных отделений, представители Молодежной организации ЛДПР.

Более шести тысяч гостей, среди которых — известные государственные и политические деятели, представители культуры и искусства, а также партийцы со всех регионов страны с самого утра заполнили центральный зал Государственного Кремлёвского дворца. Перед собравшимися выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сейчас ЛДПР — это уверенное представительство на всех уровнях — от поселковых советов до глав субъектов и парламентских фракций, отметил политик.

«ЛДПР всегда помогает простым гражданам. ЛДПР защищает в первую очередь русских. Мы единственная партия, которая отстаивала и отстаивает интересы самого многочисленного, государствообразующего народа страны. И в России, и за рубежом, подчеркнул Владимир Жириновский. ‒ Именно мы первыми внесли в Госдуму сотни законопроектов, цель которых — улучшение жизни соотечественников. Многие из них воплощаются в жизнь: от повышения минимальной зарплаты до отмены роуминга. Именно мы первыми начали борьбу против тех шагов ельцинской власти, которые шли во вред стране и народу.

ЛДПР — партия, которая стремится быть первой во всём. Сегодня нам 30 лет, и наша победная поступь продолжается! Мы продолжим работать ради того, чтобы повышалось благополучие миллионов жителей России».

На сцену были вызваны либерал-демократы, которым за заслуги перед партией и активную политическую деятельность вручили ордена ЛДПР. Из девяти членов партии удостоенных орденов ЛДПР 2 степени единственный представитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Любовь Мещангина. Любовь Владимировна депутат Думы города Нягань и руководитель городской фракции ЛДПР со сцены поблагодарила Высший Совет ЛДПР и лично Владимира Жириновского за то, что отметили достижения всей команды ЛДПР в городе Нягань и в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре.

«Хочу поблагодарить всех, кто был со мной на пути к этой награде, всех кто тратил свои силы, время и помогал нам. Уверена, что впереди у нас новые задачи и новые победы!», - выступила депутат города Нягань от ЛДПР Любовь Мещангина.

«От лица всего Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР поздравляю Любовь Владимировну с заслуженной наградой, желаю продолжать работать на благо жителей Нягани и вести активную политическую деятельность, а всех партийцев с праздником, с днем рождения ЛДПР!», - поздравил коллег координатор окружного отделения партии Евгений Данников.

«Поздравляю всех членов Ханты-Мансийского регионального отделения, всех сторонников партии с этим знаменательным днём 30 – летним юбилеем! С момента своего создания ЛДПР чутко реагирует на самые разнообразные запросы общества. Это обеспечивает беспрецедентный политический успех и долголетие нашей партии», - поздравил коллег партийцев руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун.

Либерально-демократическая партия России празднует 30 лет работы, но отметит и 40, и 50 лет. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава ЛДПР напомнил, что ЛДПР участвовала в создании Конституции и трижды спасла страну от госпереворота. По его словам, уже на первых выборах в Госдуму 12 декабря 1993 года у ЛДПР оглушительный успех — партия заняла тогда первое место, набрав почти 23% — это 13 млн. голосов. В настоящее время ЛДПР объединяет под своими знамёнами 300 тысяч. У партии три тысячи отделений, 40 депутатов Госдумы, шесть сенаторов, тысячи депутатов местного уровня, десятки постов глав районных администраций и поселений. В команде партии также три губернатора, три вице-губернатора и мэры городов. Поздравляем наш актив и сторонников партии с 30-летним юбилеем!