В Тюменской области запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

В Тюменской области лица до 18 лет больше не смогут приобретать энергетические напитки. Такое решение сегодня приняли депутаты регионального парламента.

Запрет на продажу будет осуществляться в образовательных и медицинских учреждениях, в спортзалах и в местах проведения праздников с участием несовершеннолетних.

Отметим, что против закона выступило местное управление федеральной антимонопольной службы.

Согласно закону, под «энергетическими» понимаются безалкогольные напитки с кофеином «синтетического происхождения», а также содержащие «природные биологические вещества из разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе».

Что именно будет ждать граждан за нарушение, в законе пока не сказано.