Из морга Югорска вывезли просроченное детское питание, которое хранилось там восемь месяцев

Накануне в Югорске из городского морга вывезли обнаруженное весной 2019 года просроченное детское питание. Об этом на своей странице написал югорский общественник Антон Пантин.

«Прошло восемь месяцев со скандала с обнаружением в прощальном зале городского морга огромной партии детского питания фирмы Нестле и Малютка. И вот, вчера грузовик с большим кузовом был наполнен с горкой этим самым питанием. Рабочие сказали, что вывозит МУП "Югорскэнергогаз" на городскую свалку по распоряжению главврача Югорской городской больницы Андрея Маренко», — заявил Пантин.

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС представители медучреждение подтвердили информацию об утилизации молочной продукции.

Также, на сайте БУ «Югорская городская больница» опубликован документ с постановлением Югорского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Югре от 5 ноября 2019 о закрытии уголовного дело по факту халатности.

Напомним, что весной 2019 года сотрудниками правоохранительных органов была начата проверка, а также возбуждено уголовное дело после обнаружения большой партии просроченного детского питания в городской больнице Югорска.