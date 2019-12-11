​Портфель привлеченных средств ВТБ в Югре вырос на треть

По итогам трех кварталов 2019 года объем привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 30% и достиг 40,8 млрд рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в регионе составил 57,5 млрд рублей (+22% с начала года).

Розничный кредитный портфель за отчетный период увеличился на 22% и составил 48,5 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 26,6 млрд рублей (+31% за девять месяцев). Портфель кредитов наличными превысил 18,3 млрд рублей (+15%), автокредитов – 2,2 млрд рублей. Значительный рост за январь-сентябрь текущего года показал портфель привлеченных средств частных клиентов, достигший 30,8 млрд рублей (+41%).

За девять месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 16 млрд рублей заемных средств. Ключевым драйвером осталась ипотека: югорские семьи получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 7,7 млрд рублей, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Также были востребованы кредиты наличными, объем выдач которых составил 7,4 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ в ХМАО в сегменте среднего и малого бизнеса достиг 9 млрд рублей, увеличившись за три квартала 2019 года на 24%. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — нефтегазовая промышленность, транспорт и инфраструктурное строительство.

У предприятий СМБ региона пользовались спросом банковские гарантии: портфель банка в Югре с начала 2019 года увеличился более чем вдвое, до 1,7 млрд рублей. В третьем квартале ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства Югры, и теперь субъекты малого и среднего бизнеса региона могут использовать поручительство Фонда в качестве обеспечения при оформлении любого бизнес-кредита или гарантии в ВТБ.

Портфель привлеченных средств в сегменте среднего и малого бизнеса в ХМАО на отчетную дату впервые превысил 10 млрд рублей (+6% с начала года).

Управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев отметил: «Югорчане давно зарекомендовали себя в качестве активных и грамотных пользователей финансовых инструментов, как для личных целей, так и в бизнесе. Для нас важно быть универсальными и помогать клиентам там и тогда, где им это нужно — в банковских отделениях и онлайн. К 2022 году 100% наших продуктов должны быть доступны пользователям в цифровых каналах. Мы стремимся к тому, чтобы ВТБ был надежным партнером в повседневных задачах и ключевых финансовых вопросах, будь то ипотека для частного клиента или инвестиционный кредит для малого бизнеса. Как результат, мы увеличиваем наше присутствие на югорском рынке».