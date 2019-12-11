Ученый из Тюмени назвал вид клещей именем Виктора Цоя

Ученый из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщает сообщает портал Indicator со ссылкой на журнал Systematic & Applied Acarology, где ученый опубликовал результат своего исследования.

Название нового вида членистоногих «Trachyoribates viktortsoii». Исследователи получили партию клещей из малайзийских лесов от Института зоологии Братиславы. Тюменский ученый изучил паукообразных и обнаружил неизвестного науке клеща. Он посвятил открытие Цою, так как является фанатом группы «Кино».

Как сообщает Indicator, Сергей Ермилов является одним из ведущих специалистов в мире по панцирным клещам-орибатидам.