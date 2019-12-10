Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, СМИ сообщили о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Бывший градоначальник скончался на 84 году жизни.

Официального подтверждения смерти пока нет. По неподтвержденным данным, Лужков умер в клинике Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков был вторым по счету главой Российской столицы. Свою должность он занимал 18 лет, с 1992 по 2010 год, пока его не уволили из-за утраты доверия со стороны Президента России Дмитрия Медведева.

Его приемником стал политик родом из Югры Сергей Собянин.