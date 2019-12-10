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​Фракция ЛДПР обсудила с Натальей Комаровой вопрос продажи в Югре снюсов и жевательного табака несовершеннолетним

Сегодня на очередной рабочей встрече депутатов ЛДПР в составе Виктора Сысуна, Александра Мещангина, Андрея Миляева, Игоря Винникова, Сергея Тульникова и Евгения Данникова с губернатором Югры Натальей Комаровой в центре внимания стала тема продажи снюсов и жевательного табака несовершеннолетним лицам в Югре.

Вопрос поднял руководитель фракции Виктор Сысун. Депутат подчеркнул, что сейчас широко в СМИ распространяется информация о том, что до югорских школьников дошла мода нюхать жевательный табак (снюс), который вызывает эффект сродни наркотическому.

«Дети в Югре беспрепятственно покупают снюс в магазинах и употребляют его прямо в школах на переменах, а затем ведут себя как одурманенные. Эта информация подтверждается и активистами политической партии ЛДПР в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Известно, что главный компонент такой смеси – никотин, и его содержание там в несколько раз больше чем в обычной сигарете. При этом снюс вызывает очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость», - высказал опасение Виктор Сысун.

Депутаты ЛДПР считают, что в Югре существует реальная угроза новой эпидемии. Которая в первую очередь будет поражать детей – младшее поколение югорчан! Депутат передал обращение главе региона с просьбой предоставить официальную информацию о том, какие меры предпринимаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в решении проблемы продажи снюсов и жевательного табака несовершеннолетним лицам на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. А так же информацию о том, какое количество таких продаж в округе официально выявлено за 2019 год и какая мера ответственности применена к продавцам, как к физическим так и юридическим лицам. Отдельно рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности для продавцов, реализующих табачные изделия несовершеннолетним гражданам на территории Югры.

«Новый наркобич общества захватывает города Югры один за другим. Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут... Без жёстких решений, способных в зародыше, сейчас, пресечь нарушение закона в части реализации этого товара с маркировкой 18+ детям, мы будем бороться с этим злом, как минимум столько же, сколько добивались введения уголовной ответственности за безрецептурную продажу некоторых медикаментов. А это годы. Есть ли у нас, и у наших детей столько времени?», - задается вопросом либерал-демократ Виктор Сысун.

Депутаты ЛДПР считают, что необходимо срочно рассмотреть возможность увеличения ответственности за продажу табачной продукции (сигарет, снюсов, жевательного табака и т.д.) несовершеннолетним.

Губернатор пообещала дать поручение соответствующим структурам изучить вопрос.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 338, комментариев: 0


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