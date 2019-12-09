​Ханты-Мансийский НПФ стал партнером окружного конкурса «Библиотекарь 2019»

Лучшие специалисты библиотечного дела показали свое мастерство в Ханты-Мансийске.

В Библиотеке Югры собрались 9 участниц, а также их группы поддержки. Из Нефтеюганска, например, поболеть за свою коллегу приехал целый автобус библиотекарей. И все они были одеты в красное, как и сама конкурсантка.

Конкурс библиотекарей напоминал настоящее шоу, опровергая мнение, что в библиотеке должно быть обязательно тихо. Да и сами югорские библиотеки это уже давно не просто книги на полках, это цифровые технологии и интернет. Именно это и демонстрировали участницы конкурса.

В итоге, лучшими стали Юлия Сухатская из Ханты-Мансийска, Алена Стекольщикова из Нефтеюганска и Анастасию Куличкову из Сургутского района. Вице-президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Максим Петухов вручил подарки призерам, а также самой молодой участнице конкурса - 22-летней Алле Дюрягиной из Урая, отметив, что «пенсия – дело молодых». Он поблагодарил библиотекарей за то, что «они помогают в нынешнем мире соцсетей, мессенджеров и ютуба сохранить книги в нашей жизни и в жизни наших детей».

Библиотечная система Югры включает 220 библиотек, они есть во всех муниципальных образованиях Югры. На каждого жителя Югры приходится три книги, хранящихся в библиотеке.