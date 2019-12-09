​Энергетики украсили восемь микрорайонов Сургута

Картины лета и осени вместо вандальных надписей и рисунков появились в 8 микрорайонах города. При поддержке «Сургутских городских электрических сетей» фасады трансформаторных подстанции оформили профессиональные художники.

В городе порядка 700 трансформаторных и распределительных пунктов (ТП, РП), которые обеспечивают электроснабжение жилых домов и социально-значимых учреждений. Зачастую именно они становятся объектом вандализма со стороны «уличных художников». Ежегодно в период ремонтной компании специалисты «СГЭС» обновляют здания подстанций, закрашивают вандальные надписи и рисунки. В этом году было использовано 2000 литров фасадной краски и колера на сумму чуть менее одного миллиона рублей, в том числе затраты на подготовку фасадов ТП, РП для проекта «Музей под открытым небом».

Энергетики уже второй год участвуют в реализации программы по художественному оформлению городских стен. Проект реализует организация «Интеллектуальный клуб» совместно с художниками творческого центра «Сойка». В 2018 году компания «Сургутские городские электрические сети» предоставила и подготовила основу для художественной росписи фасадов 4 энергообъектов. В основу оформления ТП легли детские рисунки на этнические темы, на стенах трансформаторных подстанции появились бурые медведи, олени и хантыйские чумы. В 2019 году художники раскрасили 14 энергообъектов в 8 микрорайонах города. На фасадах трансформаторных и распределительных пунктов Сургута появились летние и осенние пейзажи.

«Большая часть подстанций расположена внутри жилых дворов, порой это единственное, что видят жители из окон своих домов. Специалисты ООО «СГЭС» ежегодно тратят время и силы на устранение вандальных надписей на ТП, РП в период проведения ремонтов энергообъектов, - прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер. - Благо есть инициативные организации и талантливая молодежь, которая не только помогает в решении проблемы нелегальных рисунков, но и делает наш город красивым. В следующем году наша компания планирует дальнейшее участие в подобных проектах, чтобы объекты инженерной инфраструктуры не только давали свет и тепло, но и украшали наш город». – отметил генеральный директор ООО «СГЭС».