​Виктор Сысун посетил торжественную церемонию открытия мультимедийного парка «Россия – Моя история»

В минувшую субботу в Сургуте состоялось открытие интерактивного мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Знаковое не только для города, но и для всего округа событие состоялось в преддверии празднования 90-летия со Дня образования Югры. Первыми с экспозициями ознакомились сургутские школьники вместе с губернатором Югры, главой города, депутатами различных уровней, представители безнес-сообщества.

Сургут стал 21 городом, где открылся мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», и единственным, кто не является столицей региона. Еще одна уникальная особенность сургутского парка - два проекционных купола, где применены панорамные конструкции с углублением пространства.

«Это масштабный просветительский проект. В увлекательной интересной форме он знакомит всех, начиная от школьников и заканчивая взрослым населением города Сургута и его гостей с историей Отечества. Часть выставки посвящена Югре. «Россия – Моя история» – это современный, технологичный центр с возможностями трехмерного моделирования и реконструкции событий. История Отечества с древнейших времен и до наших дней представлена при помощи новейших информационных носителей: сенсорных столов и экранов, кинотеатров, планшетных компьютеров», - делится впечатлениями депутат, руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун.

Площадь экспозиции более 6500 квадратных метров, что позволяет сургутскому парку находиться в пятерке крупнейших в России.

Помимо уникальных мультимедийных решений, на территории парка представлены стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и чайная зона, трансформируемый конференц-зал. Планируется, что в мультимедийном парке будут проходить и уроки истории, квесты, мастер-классы и даже хоровые концерты. Первые посетители уже оценили экспозиции.

Проект «Россия — Моя история» получил начало в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Идея создания принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре митрополиту Тихону.

Делясь впечатлениями от увиденного, депутат подчеркнул, что подобный мультимедийный центр должен способствовать развитию интереса у школьников для более глубокого изучения истории Отечества: «Красивая форма подачи материала по истории России, Отечества и родного края должна пробудить интерес у юных югорчан к предмету, к истории и побудить обратиться в библиотеки, найти новые знания из книг, журналов».