В Нягани прошел совет представительных органов местного самоуправления  Югры и окружной думы

Для председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка и коллег-парламентариев первый день работы начался с заседания круглого стола, на котором обсуждались актуальные вопросы, касающиеся каждого муниципального образования – обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона.

Второй день был не менее продуктивным. В ходе пленарного заседания, председатель Думы района обсудил с Борисом Хохряковым и другими участниками встречи острые моменты, связанные с реконструкцией воодоочистных сооружений в поселениях округа, в их числе и ВОС в Фёдоровском. Сергей Болотов, председатель Совета депутатов г.п. Фёдоровский, рассказал о проблеме некачественной питьевой воды в поселении. Согласно его докладу, чтобы повысить качество водоснабжения, предусмотрена реконструкция водоочистной станции в 2022-2023 годах. Сметная стоимость объекта составляет порядка 195 миллионов рублей. Но это по ценам 2013 года. Без помощи окружных финансов достигнуть этой цели не получится. Включение реконструкции водоочистных сооружений в региональную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рассчитанную с 2019 по 2024 годы, приведёт в норму качество водоснабжения в поселении.

Координационный Совет принял к сведению информацию Сергея Болотова. Кроме того, рекомендовал органам местного самоуправления Сургутского района п. Барсово, п. Белый Яр, п. Солнечный и с. Лямина до 1 марта 2020 года предоставить в окружной департамент ЖКХ и энергетики план мероприятий по повышению качества питьевой воды.

Также, участникам встречи озвучили недавние изменения в части наград окружной Думы. Инициатива Анатолия Сименяка о предоставлении права представительным органам местного самоуправления выдвигать кандидатуры для награждения Благодарственным письмом Председателя Думы округа нашла поддержку в Думе ХМАО-Югры.

Фото: Дума Сургутского района