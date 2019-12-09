Силовые структуры Сургутского района готовы обеспечить безопасность граждан в период новогодних праздников

Все силовые структуры Сургутского района приведены в повышенную готовность для обеспечения безопасности жителей муниципалитета в преддверии новогодних праздников. Об этом стало известно на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативной группы в муниципальном образовании Сургутский район.

«Издан приказ от 26.11.2019 № 785 «Об обеспечении общественного порядка при подготовке новогодних и рождественских праздников» в котором утвержден временный оперативный штаб и рабочая группа. На всех объектах проведения массовых мероприятий имеются стационарные и ручные металлодетекторы», — заявил начальник ОМВД России по Сургутскому району Юрий Полищук.

Он также добавил, что в период проведения праздничных мероприятий для охраны общественного порядка будут привлечены 40 частных охранников и 70 народных дружинников, а на всех объектах празднования до 25 декабря 2019 года будут проведены пожарно-техническое обследование.

Сотрудники ОМВД Сургутского района будут переведены на усиленный вариант несения службы, а также распределены по всем объектам массового скопления людей.

«Всего на территории района будет задействовано 28 объектов с массовым пребыванием детей во время празднования новогодних и рождественских мероприятий. На данных объектах по результатам проведенных раннее проверок нарушений противопожарных правил не выявлено, однако в декабре будет проведена повторная процедура», — рассказал начальник 17 отряда федеральной противопожарной службы ГПС Югры (договорной) Юрий Смотров.

В Медицинских организациях также будет введен режим повышенной готовности.

В больницах из числа руководящего состава в скором времени назначат ответственных дежурных администраторов, а графики дежурств доставят в единую дежурно-диспетчерскую службу до 25 декабря», — заявила заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе Лариса Макарова.

Отметим, что для всех сотрудников будут проведены инструктажи по антитеррористической и пожарной безопасности, а также действий в случае ЧС.

«Для сохранения мира и спокойствия в Сургутском районе мы средств не жалеем, в 2016 году на борьбу с экстремизмом и террором выделили 12,2 млн, в 2019 году – 15,8 млн., на 2020 планируем – 14,2 млн. руб», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.