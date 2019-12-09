В Сургуте, Пыть-Яхе и Нягани в 2020 году обновят ж/д вокзалы

Ж/д вокзалы Сургута, Пыть-Яха и Нягани в 2020 году будут реконструированы. Об этом стало известно в ходе подписания соглашения между правительством Югры и ОАО «РЖД».

Главной целью данного решения является улучшение транспортного обслуживания предприятий и населения Югры, а также обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.

«Нас всех волнует вопрос реконструкции железнодорожных вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. Уверена, что РЖД пройдут этап завершения аукционов и работы начнутся. Проекты согласованы, в том числе с гражданами. Автономный округ принял решение об участии в них. За счет окружного бюджета будет создана инфраструктура, необходимая для реконструированных вокзалов. И мы завершим строительство железнодорожного вокзала в Нягани», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Проект железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отметил, что он надеется, что к началу 2020 года все необходимые процедуры для начала строительства ж/д вокзала в Нягани будут закончены.

Как подчеркнули в правительстве округа, в 2019 году регионом было приобретено три современных вагона. Один из них адаптирован для маломобильных граждан, а в течение трех ближайших лет будет приобретено еще 18 единиц подвижного состава.