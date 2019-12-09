Югра заняла 65 место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек у населения

Югра с результатом в 61,8 балла расположилась на 65 месте в списке регионов страны по отсутствию вредных привычек у населения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе составления рейтинга специалисты учитывали следующие показатели распространения основных вредных привычек среди жителей регионов:

потребление табачных изделий и алкоголя;

число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

смертность от отравлений спиртным;

количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

Самый здоровый образ жизни в стране ведут жители северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана. Там рейтинговый показатель превышает отметку в 90 баллов.

В самом конце списка расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором эксперты выделяют максимальную приверженность вредным привычкам.