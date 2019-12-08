​В Сургутском районе проходит киберолимпиада

В Сургутском районе 7 и 8 декабря проходит открытый турнир по компьютерному спорту «Киберолимпиада». Место проведения – спорткомплекс «Лидер» в г.п. Барсово.

Регистрация на мероприятие длилась почти что месяц, и в итоге в нем принимают участие порядка 100 спортсменов. Они соревнуются в дисциплинах Dota 2 и World of Tanks. Те, кому ближе традиционный спорт, сразятся в симулятор футбола FIFA20.

Призовой фонд разнится, но, например, команда-победитель в World of Tanks получит 30 тысяч рублей и 12 тысяч игрового золота на коллектив.

Для развлечения зрителей организованы фотозоны, косплей и любительские турниры по компьютерным играм. Также организаторы обещают провести розыгрыш призов.