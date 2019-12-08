В Сургутском районе в ДТП сгорело три человека, еще шестеро пострадали

Около девяти часов вечера 7 декабря на 31 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии один из них — Хендай Соната — сгорел вместе с водителем и двумя пассажирами.

В другой машине (Лексус 570) находилось шесть человек: четверо взрослых, девушка – подросток и трехлетний ребенок. Все они направлены в больницу Лянтора.

«По предварительной информации, ТС Лексус передвигался со стороны Лянтора в Нижнесортымский, ТС Хендай в противоположном направлении. В результате столкновения автомашина Хендай с водителем и двумя пассажирами сгорела полностью. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются обстоятельства ДТП», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.