В Югре в 2020 году тарифы за ЖКУ могут вырасти не более чем на 3,6 процента

В Югре установлен предельный рост тарифов на 2020 год - совокупнаный платеж за ЖКУ для югорчан не должен вырасти более чем на 3,6 процента.

«Предлагается установить предельный рост тарифов в 2020 году с 1 июля, в среднем по округу, не более чем на 3,6 процента», - цитирует главу регона Наталью Комарову пресс-служба правительства.

Также сообщается, что исключениями стали Лангепас, Покачи и Нефтеюганск, где местные власти превышающие определенный процент цифры. На сколько именно идет отклонение в большую сторону не сообщается, но отмечается, что данные документы прошли общественную экспертизу.