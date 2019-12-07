Югорские семьи с детьми-инвалидами могут вместо земельных участков получить 800 тысяч рублей

В Югре семьи с детьми-инвалидами, которые находятся в списках на предоставление земельного участка, появилась возможность получить взамен единовременную социальную выплату на покупку жилья.

«Размер выплаты - 800 тысяч рублей. Ее осуществление предлагается начать с 1 января 2020 года. Такая мера, такой подход используется в отношении многодетных семей - очередников на получение земельного участка, сейчас она будет распространяться и на льготников, имеющих право на получение бесплатного земельного участка», - цитирует губернатора Наталью Комарову пресс-служба региона.