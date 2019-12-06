Фигуранту «московского дела» студенту Егору Жукову дали три года условно за ролики на YouTube

Сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента Высшей Школы Экономики, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд запретил видео-блогеру в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Также по приговору Жукову назначен испытательный срок на три года.

Егор Жуков был арестован 2 августа по «делу 27 июля» после несанкционированных акций в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее выяснилось, что на видео, представленном в качестве доказательства его вины, был зафиксирован совершенно другой человек. Со студента сняли обвинения в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Основанием для этого стали видеоролики, которые молодой человек выложил на своем YouTube-канале «Блог Жукова».

В квартире Жукова были изъяты статуэтка в виде лягушек, голубая рубашка и желтый флаг с изображением змеи. Эти предметы стали доказательством того, что канал на YouTube принадлежит именно Жукову. Сегодня суд вынес решение, что флаг и фигурка лягушек должны быть уничтожены.

С момента ареста Егора Жукова в его защиту выступили многие известные деятели науки и культуры, москвичи проводили одиночные пикеты с требованием освободить студента. 3 сентября под давлением общественности Жуков был переведен под домашний арест.

«Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Надеюсь, вы понимаете, что нельзя отделять защиту политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика», — сказал Егор Жуков, обращаясь к собравшимся у Кунцевского суда.