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Фигуранту «московского дела» студенту Егору Жукову дали три года условно за ролики на YouTube

Фото AP/ TASS
Фото AP/ TASS

Сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента Высшей Школы Экономики, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд запретил видео-блогеру в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Также по приговору Жукову назначен испытательный срок на три года.

Егор Жуков был арестован 2 августа по «делу 27 июля» после несанкционированных акций в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее выяснилось, что на видео, представленном в качестве доказательства его вины, был зафиксирован совершенно другой человек. Со студента сняли обвинения в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Основанием для этого стали видеоролики, которые молодой человек выложил на своем YouTube-канале «Блог Жукова».

В квартире Жукова были изъяты статуэтка в виде лягушек, голубая рубашка и желтый флаг с изображением змеи. Эти предметы стали доказательством того, что канал на YouTube принадлежит именно Жукову. Сегодня суд вынес решение, что флаг и фигурка лягушек должны быть уничтожены.

С момента ареста Егора Жукова в его защиту выступили многие известные деятели науки и культуры, москвичи проводили одиночные пикеты с требованием освободить студента. 3 сентября под давлением общественности Жуков был переведен под домашний арест.

«Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Надеюсь, вы понимаете, что нельзя отделять защиту политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика», — сказал Егор Жуков, обращаясь к собравшимся у Кунцевского суда.


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Сегодня в 18:45, просмотров: 288, комментариев: 7


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:39
Лягушек то за что?.. Так глядишь скоро памятники начнут сажать.
А. М.
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Сегодня в 20:06
Мне не дают возможности комментировать на сайте «Ведомости» видимо «свобода» и «демократия» развиваются в обществе, стагнация которого целенаправленная. Вот мой комментарий по поводу осужденного бойкого студента:
Жизнь жестокая штука, вернее, не имеющая возможности снисхождения! ... Потому, увы, люди и мечтают о Боге... А молодости свойственна экстремальность...
Политика, почти всегда вынуждена выбирать меньшее зло для общества всегда готового меньше, чем требуют обстоятельства.
А политик, в силу своего осмысливания Жизни может как вредить, так и продвигать общество к выживанию наиболее качественному и перспективному. Но конкретно о парне: Так ли он подготовлен, так ли он осведомлен и мудр, чтобы реализовывать то, что он пытается делать... А вот кукарекать в интернете очень важно всем, может аккуратнее, мудрее. Ведь, с одной стороны - зачатки существующего интеллекта родились в разговорах, а с другой - как понять свое несовершенство, не проявив его... Увы, это не только касается его, но и общества.
А ему хочется сказать: Ленин смог подвинуть человечество к Перспективному Будущему глубоко осмысливая и опираясь на кружки изучения, осмысливания жизни и интуитивно осознаваемое, но впервые научно доказанное в экономике и намеченное в истории... Но уровень развития Науки, Технологии, Общества, Животный эгоизм не позволил реализовать неизбежное для Перспектив Вида людей.
Сейчас ситуация сложнее с одной стороны Наука и технология готовы, а общество соблазняют в постиндустриальное варварство лукавые коммивояжеры рыночной эксплуатации - это задача Мужеству, Героизму, и Интеллекту для тяжкого, отчаянного труда (впрочем, другого Труда не бывает). Так что кукарекать может быть и выгодно, и приятно, но по большом счету банально и пошло...
Надеюсь, происшедшее с ним достаточный урок быть умнее и это проверка его на готовность заниматься Делом, а не истерикой и позерством!
444 А. М.
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Сегодня в 20:45
Боже ж мой... Ведомости проявили просто верх гуманизма к своим читателям.
Сергей Б
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Сегодня в 20:55
Про Ленина ничего не могу сказать, водку с ним не пил. А вот про истерику и позерство, которые некоторые называют «демократией», вполне соглашусь.

Даже можно добавить, что эта самая ложная демократия как раз и есть продукт того самого общества, где «соблазняют в постиндустриальное варварство лукавые коммивояжеры рыночной эксплуатации».
Сергей Б 444
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Сегодня в 20:57
Прояви уважение чувак, к человеку, который вероятно старше тебя и наверняка умней.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:29
Почему-то Капица младший вспомнился. Совершенно интеллигентный и спокойный человек. Одно из последних его появлений на ТВ. Был нехарактерно злой и сказал: когда же они уже наворуются. Сейчас ответ уже очевиден – никогда. Тогда Капицу, наверное, многие сочли выжившим из ума. Паранойя уже охватила россиян, а параноики всех остальных считают безумцами.
444 Сергей Б
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Сегодня в 23:04
Жванецкий все уже о нем написал: "Нет, говорит, Федя, ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты, Федя, говоришь долго, но непонятно, о чем..."

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