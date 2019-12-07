​Житель Угута поджег дом односельчанина, распускавшего о нем плохие слухи

Житель Угута на пять лет может попасть за решетку за то, что поджег дом односельчанина. 26-летний молодой человек в прошлом году, будучи пьяным, облил входную дверь бензином и поджег.

Хозяин дома вовремя обнаружил и потушил огонь. В итоге пострадала только дверь. Если бы сгорело все имущество, то ущерб оценивался бы в полмиллиона рублей.

Поджигатель рассказал полицейским, зачем пытался спалить строение: у него с хозяином дома сложились плохие отношения из-за того, что тот распространял отрицательные слухи о молодом человеке. А поджогом он хотел припугнуть сплетника.