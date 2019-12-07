​В Югре грант в 1,1 млрд рублей, полученный от правительства РФ, разделили между муниципалитетами

Грант в размере 1 миллиарда 156 миллионов рублей, полученный Югрой от правительства России, было решено разделить между 18 муниципалитетами.
Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила 6 декабря на заседании правительства с представителями органов местного самоуправления.
Глава региона отметила, что, к примеру, Сургут получит 74 миллиона рублей, Сургутский район более 43 миллионов, а Нижневартовск и Ханты-Мансийск — по 80 миллионов рублей.
Мэры муниципалитетов самостоятельно решат, на какие нужды будут расходовать выделенные средства.