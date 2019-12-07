​В Югре с 7 декабря пригородные поезда получат новые комфортабельные вагоны

В Югре с сегодняшнего дня на пригородных маршрутах будут курсировать поезда с новыми комфортабельными вагонами.
«Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды, — сообщает пресс-служба СвЖД. — Кресла в салоне оборудованы подлокотниками, откидными столиками, персональными аудиомодулями и розетками; по желанию пассажир может регулировать угол наклона спинки. В салонах установлены видеомониторы».
Также один из вагонов оборудован купе для маломобильных пассажиров, специализированным туалетным комплексом, а также специальным подъемным устройством для посадки/высадки инвалида-колясочника.
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