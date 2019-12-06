​К всероссийской переписи населения 2020 года присоединились 20 тысяч волонтеров

В России идет подготовка к переписи населения 2020 года. В одном из важнейших статистических мероприятий примут участие более 20 тысяч добровольцев.

Ответить на вопросы можно будет на сайте или в мобильном приложении Госуслуг, а также в ближайшем МФЦ или дома, с помощью переписчика.

Справка:

Перепись населения проходит каждые 10 лет. Следующая перепись запланирован на октябрь 2020 года. Статистики соберут данные о составе семей и условиях проживания, о языках, на которых мы говорим, о национальном составе, занятости и образовании. Эти данные станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ на будущее десятилетие.