7 декабря сургутян приглашают на третий Weekend ССТ

Выберите для себя максимально комфортную квартиру за один визит в офис.

Weekend ССТ — это подробная консультация по всем проектам компании ССТ в Сургуте: «4 сезона», «Литератор», «Булгаков», «Азбука» и «Клюква». Все действующие выгодные предложения и ипотечные программы на одной площадке.

Только в этот день:

— для всех участников действуют специальные предложения

— официальное открытие демо-этажа в квартале «Булгаков»

— консультация профессионального дизайнера интерьеров

Мероприятие состоится 7 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу И. Каролинского 14/1

Это отличная возможность за один визит в офис посмотреть все варианты планировок, выбрать лучшую для своей семьи и узнать о выгодных ипотечных программах.

Предварительная запись на консультации по телефону 8 (3462) 55-08-40