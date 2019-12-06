​Международный турнир «Кубок чемпионов», проходящий в Югре, победил в финале Всероссийской премии

Накануне международный турнир по жиму лёжа «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева, проходящий в Югре, стал победителем в финале Всероссийской премии «События России», сообщает «Центр адаптивного спорта Югры».

Проект завоевал первое место в номинации «спортивные соревнования по инновационным видам спорта».

«Наш турнир получил самую высокую оценку жюри в номинации, и я считаю эту награду заслуженной, ведь аналогов Кубку чемпионов не существует», – рассказал директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.

Он подчеркнул, что популярность турнира с каждым годом растет, а география участников расширяется.

Справка:

Турнир проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой. С 2018 года входит в Единый календарный план Министерства спорта России.