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Виктор Сысун принял участие в заседание Совета политических партии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО

Накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание Совета политических партий при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Участники встречи рассмотрели вопросы реализации национальных проектов через партийную призму.

Руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун отметил выступления своих коллег из Тюменской области и Ямала. Так, депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев выступил на тему реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В своем докладе парламентарий осветил проблемные точки проекта и варианты их решения, которые предлагает ЛДПР. В частности предложил под чутким руководством Полпредства заключить соглашения между Фондами поддержки предпринимательства в регионах и «МСП-Банком» в части финансовой помощи предпринимателям региона, тем более что этот вопрос уже проработан депутатом Государственной Думы, курирующим регионы Югры, Ямала и юга Тюмени по линии партии Евгением Марковым.

Коллега из Ямала, депутат Денис Садовников подчеркнул, что во всех городах и районах Югры, Тюмени и Ямала работают депутаты, представляющие партию ЛДПР, которые делают рациональные предложения, и уже несколько лет выстраивают свою работу через Совет депутатов ЛДПР трех субъектов.

Виктор Сысун по завершению встречи особо подчеркнул несколько пунктов: « Со стороны депутата Государственной думы Ивана Квитки прозвучали слова критики в адрес субъектов УрФО. Информированность граждан оставляет желать лучшего. Половина населения не может назвать ни одного нацпроекта, и это показал специально организованный соцопрос населения. Говорили о реестре объектов строительства. В партии технического большинства создали список таких строек по нацпроектам, ход возведения контролируют депутаты этой партии. У меня вызывает вопросы ценность такого контроля. Например, в Ханты-мансийском автономном округе - Югре много лет строится Перинатальный центр в городе Сургуте с ущербом бюджету округа и за рамками срока, а в Нижневартовске больница на 1100 мест является долгостроем при этом оба учреждения входят в нацпроект «Здравоохранение». Это был один из вопросов от фракции ЛДПР в Думе Югры губернатору региона в ноябре во время отчета о работе правительства».

Депутат Виктор Сысун так же отметил, что ему понравилась реплика депутата Госдумы Валерия Гартунга: «По его мысли, ценность нацпроектов можно измерить по двум ключевым показателям - рост экономики и рост реальных денежных доходов населения. Ни того, ни другого, как было подмечено, не наблюдается в стране в принципе. Запомнилась фраза полпреда. Николая Цуканова, который заявил: «Жизнь людей не так быстро улучшается, по сравнению с тем как увеличиваются налоги».

Вцелом либерал-демократ отметил, что реализация национальных проектов - это сейчас ведущая тема в стране и на последнем заседании Совета депутатских фракций ЛДПР в Тобольске было решено, что весь депутатский корпус активно включается в этот процесс в 2020-2021 годы.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 159, комментариев: 0


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