В Югре обсудили планы развития доступной среды для комфортного проживания маломобильных граждан

В Югре в формате видеоконференции с участием сурдопереводчика состоялось заседание совета по делам инвалидов при губернаторе округа. В ходе совещания обсуждались вопросы развития доступной среды для комфортного проживания маломобильных граждан на территории региона.

По словам первого заместителя директора департамента культуры Югры Ирины Кибкало в регионе работают 67 центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

«На сайте государственной библиотеки Югры предоставляются государственные услуги в электронном виде: доступ к электронному каталогу и полнотекстовым документам. На официальных сайтах музеев размещаются виртуальные туры экспозиций. Портал «Музеи Югры» и 33 библиотечных web-ресурса региона (76%) также адаптированы для слабовидящих. В детских школах искусств занимаются 52 ребёнка-инвалида», — подчеркнула Кибкало.

В 2018 году было разработано мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» с помощью которого специалисты различных ведомств, реализующих реабилитационные мероприятия, смогут координировать сроки и результаты выполнения мероприятий.

Также на территории округа для пожилых инвалидов, не владеющих современными коммуникационными технологиями, предусмотрено обучение и при необходимости обеспечение их соответствующими техническими средствами.

На заседании обсуждались и вопросы об общественном контроле за обеспечением доступности объектов нового строительства для маломобильных групп населения

«В Югре начата работа по разработке, внедрению регионального стандарта беспрепятственного пользования жилыми помещениями лицами с инвалидностью, а также стандарта благоустройства дворовых территорий наёмных домов, в том числе домов социального использования. Считаю правильным включить в эту работу представителей общественных организаций, действующих в интересах инвалидов», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что в регионе также разрабатываются стандарты благоустройства общественных территорий с соблюдением доступности зданий, сооружений и транспортных сооружений для инвалидов.