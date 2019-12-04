В России отменят "площадку" при сдаче на водительские права

В октябре 2020 года из экзамена на водительские права исчезнут закрытые площадки. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков:

"ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года".

Сейчас проект постановления находится на рассмотрении правительства, его должен подписать премьер-министр.