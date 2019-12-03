​Специалисты Роспотребнадзора помогут выбрать качественные и безопасные подарки детям на новый год

В преддверии празднования Нового года Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Жители Югры смогут по телефону получить консультации специалистов о качестве и безопасности детских товаров и новогодних подарков в период со 2 по 21 декабря 2019 года.

Обращаться можно по телефонам:

в г. Ханты-Мансийске – 8 (3467) 36-00-03 доб.1700 (отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-мансийскому району), 1100 (отдел санитарного надзора), 1600 (отдел защиты прав потребителей);