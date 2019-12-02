1 декабря стартовало общественное голосование в конкурсе «Журналист года Сургутского района – Твой выбор», в котором каждый житель муниципалитета сможет отдать свой голос за понравившуюся работу. На данный момент зарегистрировано уже свыше 250 различных материалов.

«Для меня как главы Сургутского района ценно не только профессиональное освещение деятельности администрации и жизни муниципалитета, но и неусыпный контроль со стороны СМИ. Не всегда это для нас приятно, но пристальное внимание журналистов помогает уточнять курс и определять новые направления», — заявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Помимо общественной оценки, работы журналистов будут оцениваться и профессиональным жюри.

Отметим, что представители СМИ присылали свои работы по 9 номинациям:

«Политика»;

«Общество»;

«Инвестиции и экономика»;

«Строительство и жилищная политика»;

«Энергетика, ЖКХ, экология»;

«Портфолио Сургутского района»;

«Лучшая операторская работа»;

«Общественное призние»;

«Гран-при главы Сургутского района».

Напомним, что голосование продлится до 10 декабря, а принять участие в выборе лучших работ вы можете, перейдя по ссылке.