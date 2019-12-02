​Актив ЛДПР в Сургуте организовал акцию помощи по сбору корма для приюта бездомных животных «Дай лапу»

В минувшие выходные в рамках Всемирного дня домашних животных Сургутское городское отделение совместно с районным отделением партии провели акцию по сбору корма для приюта животных «Дай Лапу».

Организовали акцию помощи бездомным животным координаторы Петр Кузнецов, Игорь Волков и актив ЛДПР.

Движению «Дай Лапу» в Сургуте порядка пяти лет. Не так давно сургутским волонтерам, помогающим бездомным животным выделили земельный участок площадью 0,81га на улице Базовой (на условиях долгосрочной аренды) для создания Центра. К этому волонтеры шли несколько лет. Это отличная возможность частично решить проблему с безнадзорными животными, снизить общественный накал, показать иные решения проблем с бездомными четверолапыми.

За пять лет существования движения удалось пристроить, и спасти свыше 2 000 собак и кошек. Но и это лишь верхушка айсберга. Волонтеры движения не только помогают четвероногим, но и проводят масштабную просветительскую работу среди горожан, включая школьников и молодежь, по воспитанию ответственного отношения к животным и сокращению количества безнадзорных животных. Последнее, в конечном счете, безопасность нас и наших детей.

«Всем известно - лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие!У каждого есть шанс реально помочь нуждающимся животным, не на словах, а на деле. Мы призываем всех жителей Сургута и Сургутского района присоединяться к волонтерам, добровольцам. Не обязательно кормом помогать. Движению «Дай лапу» нужно каждый день организовывать перевозку животных. Если есть желание, свободное время и автомобиль, то мы призываем присоединяться к волонтерам - транспортировка животных, помощь при проведении акций. Добровольцам, безвозмездно помогающим бездомным животным дорог каждый неравнодушный водитель!», - рассказывает один из организаторов акции Игорь Волков.

Публикуем контакты волонтеров в Сургуте: Телефон горячей линии: 29-22-99