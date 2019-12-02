В Югре в результате столкновения двух самосвалов скончался человек

Утром 30 ноября на 181 км автодороги «Югра», в Октябрьском районе, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, в результате которой погиб человек.

«В субботу в 11.15 произошло столкновение двух транспортных средств: «Шакман», под управлением водителя, мужчины 1971 года рождения, и «КАМАЗ» под управлением водителя, мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП водитель «Шакман» скончался от полученных травм на месте происшествия», — заявили в ГИБДД Югры.

Отметим, что за прошедшие выходные на территории округа произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли и 24 получили травм.