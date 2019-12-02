​Подборка законов, вступающих в силу в декабре

В декабре 2019 года в силу вступают законы о маркировке товаров, росте компенсаций авиапассажирам, а также повешении эффективности предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Список составлен Госдумой совместно с информационным партнером «ТАСС».

С 1 декабря 2019 года больше товаров будут подвержены маркировке. Это необходимо для снижения контрафакта. Теперь обязательной маркировке подлежат, в частности: предметы одежды и постельное белье, духи и туалетная вода, шины, фотокамеры и другие вещи.

Также с 1 декабря юридических и физических лиц смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, в случае если они используют водный объект нецелевым образом. Реестр размещен в свободном доступе в интернете.

С 28 декабря вступит в силу закон, повышающий выплаты за задержку багажа до 113 тысяч рублей. Также будет увеличена максимальная ответственность за смерть\увечья пассажира (9 миллионов рублей), задержку пассажира (470 тысяч рублей) и задержку груза (около 2 тысяч рублей).

С 31 декабря будет повышена эффективность предупреждения ЧС. В частности, будет уточнен состав, полномочия органов предупреждения и ликвидации ЧС, а также порядок принятия решения о введении ЧС. Кроме того, будет ускорен процесс выплат пострадавшим.