Югра вошла в десятку регионов страны по уровню зарплат

Югра заняла девятое место среди регионов России по уровню зарплат. Свыше 17% жителей округа получают в месяц более 100 тысяч рублей. Такой результат показало исследование, проведенное РИА Новости.

Эксперты также подсчитали, что самая распространенная заработная плата на территории Югры колеблется от 38 до 86 тысяч рублей.

Рейтинг составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудники, зарабатывающие менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.

Лидерами списка по максимальному уровню зарплат в 2019 году:

Чукотский автономный округ(32,1 % жителей получают свыше 100 тысяч рублей)

Ямало-Hенецкий автономный округ(31,7%)

Москва(27,4%)

Отметим, что в конце рейтинга оказалась Кабардино-Балкария. Там всего 0,7 процента жителей могут похвастаться такими показателями.