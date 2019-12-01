​В Забайкальском крае автобус съехал с дороги и упал с моста. Погибли 19 человек

Сегодня, 1 декабря, в Забайкальском крае произошла страшная авария: пассажирский автобус упал с моста, в результате чего погибли 19 человек, рассказывают «Ведомости». Автобус ехал из Сретенска в Читу, это был регулярный туристический рейс, всего в салоне находились 43 человека и водитель. Предположительно, у машины лопнуло колесо, поэтому она съехала с дороги, упала с высоты шести метров и рухнула на лед колесами вверх. Водитель погиб. Пострадали 20 человек, их всех доставили в больницы на вертолетах.

Сейчас в ситуации разбираются следователи, заведено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.