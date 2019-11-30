Сургутские кандидаты на пост главы депсоцразвития Югры на последнем месте после теледебатов

По итогам голосования после теледебатов, в которых приняли участие претенденты на пост директора департамента социального развития Югры, сургутские кандидаты набрали меньше всего голосов.

Начальник социального кинозала «Галерея кино» Оксана Третьякова заняла четвёртое место, а директор методического центра развития социального обслуживания Элевтерия Иосифова - пятое.

Результаты зрительского народного голосования выглядят так:

- Золотухина Анастасия – 4820 голосов,

- Немчинова Елена – 3207 голосов,

- Пономарёва Тереза – 1349 голосов,

- Третьякова Оксана – 657 голосов,

- Иосифова Элевтерия – 575 голосов.

Всего было принято и обработано 10 608 звонков.

Результаты данного этапа, как и предыдущих, будут учтены губернатором Югры Натальей Комаровой при принятии окончательного решения.