В ДТП на трассе Сургут-Когалым погиб пассажир легковушки, врезавшейся в тягач

Сегодня утром, около 10 часов 20 минут на 99 км дороги Сургут-Когалым в Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, где погиб один человек и пострадали ещё двое.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Сургутскому району, водитель 1998 г.р. на БМВ ехал со стороны Ноябрьска в сторону Сургута, не сразу увидел впереди едущий автомобиль с включенным левым указателем поворота. Мужчина не снизил скорость, ушел от столкновения вправо, но не справился с управлением - машину занесло. БМВ столкнулся с грузовым тягачом под управлением мужчины 1991 г.р. движущимся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мужчина 1998 г.р. и пассажир, мужчина 1997 г.р. автомашины БМВ получили телесные повреждения различной степени тяжести, а пассажир 2000 г.р., сидящий сзади слева, погиб на месте.

В настоящее время проводится разбирательство и устанавливаются точные причины ДТП.